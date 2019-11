SpaceX успішно запустила сенсаційну ракету: вражаючі фото і відео

У понеділок, 11 листопада, компанія знаменитого розробника Ілона Маска SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 із максимальним в історії вантажем.

На її борту – друга партія з 60 мінісупутників для інтернет-проєкту Starlink. В офіційному Twitter опублікували відео запуску, який пройшов на стартовому майданчику SLC-40 на мисі Канаверал у США (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За даними порталу Alpha Centauri, на відміну від першої партії нові супутники оснащені антенами не тільки Ku-, але і Ka-діапазону. Також у SpaceX повідомляють, що тепер все компоненти супутника "на 100% знищувані". Тобто, після завершення свого терміну експлуатації на орбіті він повністю згорить у земній атмосфері.

Загальна маса корисного навантаження на цьому запуску становить 15600 кг – рекорд для Falcon 9. Супутники будуть виведені на орбіту висотою 280 км. Далі в разі позитивної оцінки їх піднімуть ще вище.

Starlink – проєкт системи навколоземних супутників SpaceX для дешевого і швидкісного інтернету. Вже після шести запусків Starlink планує пропонувати послуги в деяких частинах США і Канади, після 24-х – по всьому світу.

Falcon 9 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – the fourth launch and landing of this booster pic.twitter.com/qQvH7pwMDO