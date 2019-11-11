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11 листопада • оновлено в 18:31
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SpaceX успішно запустила сенсаційну ракету: вражаючі фото і відео

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У понеділок, 11 листопада, компанія знаменитого розробника Ілона Маска SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 із максимальним в історії вантажем.

На її борту – друга партія з 60 мінісупутників для інтернет-проєкту Starlink. В офіційному Twitter опублікували відео запуску, який пройшов на стартовому майданчику SLC-40 на мисі Канаверал у США (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За даними порталу Alpha Centauri, на відміну від першої партії нові супутники оснащені антенами не тільки Ku-, але і Ka-діапазону. Також у SpaceX повідомляють, що тепер все компоненти супутника "на 100% знищувані". Тобто, після завершення свого терміну експлуатації на орбіті він повністю згорить у земній атмосфері.

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SpaceX запустила на орбіту Falcon 9

SpaceX запустила на орбіту Falcon 9

Twitter SpaceX

Загальна маса корисного навантаження на цьому запуску становить 15600 кг – рекорд для Falcon 9. Супутники будуть виведені на орбіту висотою 280 км. Далі в разі позитивної оцінки їх піднімуть ще вище.

Starlink – проєкт системи навколоземних супутників SpaceX для дешевого і швидкісного інтернету. Вже після шести запусків Starlink планує пропонувати послуги в деяких частинах США і Канади, після 24-х – по всьому світу.

SpaceX запустила на орбіту Falcon 9

SpaceX запустила на орбіту Falcon 9

Скріншот з відео

SpaceX запустила на орбіту Falcon 9

SpaceX запустила на орбіту Falcon 9

Скріншот з відео

SpaceX запустила на орбіту Falcon 9

SpaceX запустила на орбіту Falcon 9

Скріншот з відео

SpaceX запустила на орбіту Falcon 9

SpaceX запустила на орбіту Falcon 9

Скріншот з відео

SpaceX запустила на орбіту Falcon 9

SpaceX запустила на орбіту Falcon 9

Скріншот з відео

SpaceX запустила на орбіту Falcon 9

SpaceX запустила на орбіту Falcon 9

Скріншот з відео

SpaceX запустила на орбіту Falcon 9

SpaceX запустила на орбіту Falcon 9

Скріншот з відео

SpaceX запустила на орбіту Falcon 9

SpaceX запустила на орбіту Falcon 9

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, SpaceX запустила 4 травня ракету-носій Falcon 9 з вантажним космічним кораблем Cargo Dragon до Міжнародної космічної станції (МКС).

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Особа
Ілон Маск
Місце
США
Теги
SpaceX космос
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ДЫВЫСЬ XOXЛЫ! ПАЛКА ЛЕТАЕТ!
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1
1
Ще не вмерла
Ще не вмерла
"SpaceX успешно запустила сенсационную ракету" и я думаю, шо без создателей вертолета, трамвая, и "Мрия", которые выкопали Черное море, тут ну никак не обошлось ...
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Зато вукраинцы потужно спели гимн и выложили огромный трезубец из сала.
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