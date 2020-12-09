SpaceX за секунду до старту скасувала запуск космічного корабля для польотів на Марс. Відео

Компанія SpaceX Ілона Маска не змогла провести перший тестовий запуск прототипу міжпланетного корабля Starship, який у майбутньому мав би доставити людину на Марс.

Запуск було скасовано буквально за мить до старту, через автоматичне відключення одного з двигунів Raptor на T-1 секунді. Про це повідомляється в Twitter компанії (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Восьма тестова модель багаторазового міжпланетного космічного корабля Starship повинна була піднятися на 15 кілометрів, а потім здійснити керовану вертикальну посадку назад на стартовий майданчик.

Незважаючи на впевненість Маска в тому, що колонізація Червоної планети можлива через шість років, його SpaceX не змогла здійснити цей запуск.

Запуск Starship SN8 Скриншот із відео

Трансляція події велася з пускового комплексу в Бока-Чіка штату Техас, де встановлено Starship SN8. Зазначається, що територію довкола закрили на деякий час 9 грудня.

У SpaceX стверджують, що такі тестові моделі Starship 9 і 10 вже майже готові до запусків. Тоді як 11, 12, 13, 14, 15 і 16-та модифікації корабля тільки виготовляються.

У тестовому прототипі SN8, на відміну від ракети-носія Falcon 9, де встановлено двигуни Merlin, підйомну потужність забезпечують три двигуни Raptor.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск висловив упевненість, що людину на Марс можливо буде відправити в найближчі чотири або шість років.