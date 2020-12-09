SpaceX за секунду до старту скасувала запуск космічного корабля для польотів на Марс. Відео

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
наука
6,5 т.
SpaceX за секунду до старту скасувала запуск космічного корабля для польотів на Марс. Відео

Компанія SpaceX Ілона Маска не змогла провести перший тестовий запуск прототипу міжпланетного корабля Starship, який у майбутньому мав би доставити людину на Марс.

Запуск було скасовано буквально за мить до старту, через автоматичне відключення одного з двигунів Raptor на T-1 секунді. Про це повідомляється в Twitter компанії (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Восьма тестова модель багаторазового міжпланетного космічного корабля Starship повинна була піднятися на 15 кілометрів, а потім здійснити керовану вертикальну посадку назад на стартовий майданчик.

Незважаючи на впевненість Маска в тому, що колонізація Червоної планети можлива через шість років, його SpaceX не змогла здійснити цей запуск.

Запуск Starship SN8

Трансляція події велася з пускового комплексу в Бока-Чіка штату Техас, де встановлено Starship SN8. Зазначається, що територію довкола закрили на деякий час 9 грудня.

У SpaceX стверджують, що такі тестові моделі Starship 9 і 10 вже майже готові до запусків. Тоді як 11, 12, 13, 14, 15 і 16-та модифікації корабля тільки виготовляються.

У тестовому прототипі SN8, на відміну від ракети-носія Falcon 9, де встановлено двигуни Merlin, підйомну потужність забезпечують три двигуни Raptor.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск висловив упевненість, що людину на Марс можливо буде відправити в найближчі чотири або шість років.

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