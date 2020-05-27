SpaceX вперше відправить астронавтів на орбіту Землі: онлайн-трансляція історичного запуску

Компанія SpaceX Ілона Маска готується до проведення першого пілотованого запуску космічного корабля Crew Dragon.

Це перший за дев'ять років запуск людей на орбіту, який проводиться з території США приватною компанією (щоб дивитися трансляцію, проскрольте новину до кінця).

itc.ua

Сам старт запланований на 23:33 за київським часом з мису Канаверал, зараз йде активна підготовка до нього. Астронавти Даг Херлі і Боб Бенкен вже прибули до корабля. Перед відправкою Ілон Маск і глава NASA Джим Брайденстайн зайшли поспілкуватися з екіпажем.

При цьому запуск можуть і скасувати через погодні умови.

Відзначимо, що президент Дональд Трамп особисто планував бути присутнім під час пуску корабля.

Корабель на орбіту доставить ракета Falcon 9. Через близько 12 хвилин після пуску Crew Dragon вийде на орбіту і самостійно продовжить шлях довжиною близько 400 км до Міжнародної космічної станції.

Політ займе приблизно 19 годин, а перша ступінь ракети Falcon 9, яка відокремилася від корабля, повернеться на Землю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink. Ця подія стала проривом для людства.