SpaceX вивела на орбіту унікальні супутники: відео запуску ракети

У суботу, 13 червня, американська компанія SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту Землі 58 супутників Starlink і три апарати компанії Planet labs.

Останні зможуть робити знімки поверхні нашої планети з висоти 450 км з високою роздільною здатністю – до 50 см. Решта призначені для розгортання глобальної мережі інтернет-покриття, повідомили на сторінці компанії в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

SpaceX вивела на орбіту унікальні супутники

Загальна вага супутників склала 15 410 кг. Їх успішно запустили на ракеті-носії Falcon-9 з бази ВПС США на півночі мисі Канаверал в штаті Флорида.

Перша ступінь ракети вже зробила успішну посадку на плавучій платформі в Атлантичному океані.

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