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13 червня • оновлено в 13:54
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SpaceX вивела на орбіту унікальні супутники: відео запуску ракети

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У суботу, 13 червня, американська компанія SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту Землі 58 супутників Starlink і три апарати компанії Planet labs.

Останні зможуть робити знімки поверхні нашої планети з висоти 450 км з високою роздільною здатністю – до 50 см. Решта призначені для розгортання глобальної мережі інтернет-покриття, повідомили на сторінці компанії в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

SpaceX вивела на орбіту унікальні супутники

SpaceX вивела на орбіту унікальні супутники

Загальна вага супутників склала 15 410 кг. Їх успішно запустили на ракеті-носії Falcon-9 з бази ВПС США на півночі мисі Канаверал в штаті Флорида.

Перша ступінь ракети вже зробила успішну посадку на плавучій платформі в Атлантичному океані.

Раніше OBOZREVATEL писав:

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Тег
SpaceX
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