Сонце згасне: названа раніше невідома дата кінця світу

Кінець світу у буквальному сенсі може статися приблизно через 4 мільярди років.

Такий прогноз зробив радник голови Національного космічного агентства України Едуард Кузнєцов, пишуть "Факти". "Назустріч Сонячній системі рухається інша галактика – Туманність Андромеди. Зіткнення відбудеться приблизно через 4 мільярди років. Буде колосальний вибух, який дасть початок новій галактиці", – уточнив він.

При цьому вчений прогнозує, що людства на той момент вже не буде.

Кінець світу Ілюстрація

"На той час на Землі вже не залишиться ні наших онуків, ні правнуків, ні прапраправнуків.. Нікого не залишиться. Швидше за все, через 150 мільйонів років на Землі життя вже не буде. Наше майбутнє – це планета Марс", – упевнений він.

При цьому Кузнєцов допустив, що приблизно через 10 мільярдів років потухне сонце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчений також заявив, що планети-вбивці Нібіру насправді не існує, оскільки за 70 років з моменту її ймовірного відкриття у людства не з'явилося жодного тому підтвердження.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!