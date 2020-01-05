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5 січня • оновлено в 11:25
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Сонце наблизилося до Землі на мінімальну відстань: що це означає

2.8т
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5 січня Земля і Сонце наблизилися одне до одного на мінімальну відстань.

Як передає сайт Московського планетарію, наша планета пройде Перигелій – найближчу до Сонця точку орбіти. Такий стан спостерігається лише раз на рік.

Сонце наблизилося до Землі на мінімальну відстань: що це означає

vokrugsveta.ru

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Так, 5 січня Земля опиниться на відстані 147 млн км від Сонця. У той час, коли на початку липня, Земля і Сонце знаходяться на відстані більше 152 млн км.

Завдяки цьому сьогодні диск Сонця в телескопі можна буде спостерігати на 3% більше, ніж на початку липня.

Сонце наблизилося до Землі на мінімальну відстань: що це означає

Яндекс

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на невеликій ділянці дна Тихого океану біля західного узбережжя у Каліфорнії (США) були виявлені кілька тисяч таємничих заглиблень різного розміру.

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Автор
Анна Міхно
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Шо такое укрошкола: не Земля приблизилась к Солнцу - а Солнце в Земле! :-))))
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Пети Moщи
Пети Moщи
Обозреватель спасибо, все-таки солнце вокруг земли крутится, а я сомневался))))
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
А я думаю, почему такая жара на улице? Рождество, а на дворе +3 и грязи по колено .
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