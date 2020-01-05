Сонце наблизилося до Землі на мінімальну відстань: що це означає

5 січня Земля і Сонце наблизилися одне до одного на мінімальну відстань.

Як передає сайт Московського планетарію, наша планета пройде Перигелій – найближчу до Сонця точку орбіти. Такий стан спостерігається лише раз на рік.

vokrugsveta.ru

Так, 5 січня Земля опиниться на відстані 147 млн км від Сонця. У той час, коли на початку липня, Земля і Сонце знаходяться на відстані більше 152 млн км.

Завдяки цьому сьогодні диск Сонця в телескопі можна буде спостерігати на 3% більше, ніж на початку липня.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на невеликій ділянці дна Тихого океану біля західного узбережжя у Каліфорнії (США) були виявлені кілька тисяч таємничих заглиблень різного розміру.

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