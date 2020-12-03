СМС – 28 років: п'ять цікавих фактів про технологію

Анна Паскевич наука 08:00, 3.12.2020 Оновлено: 09:17, 3.12.2020

У четвер, 3 грудня, виповнюється 28 років з того дня, коли було відправлено перше повідомлення SMS.

Так, 1992 року інженерам у Великобританії вдалося передати з комп'ютера на мобільний телефон коротке послання – "Merry Christmas" (у переклад з англ. "Щасливого Різдва"). До дня народження технології OBOZREVATEL публікує п'ять цікавих фактів про неї.

Цікаві факти про СМС

  • Ідею сервісу SMS запропонував інженер з Фінляндії Матті Макконен ще 1984 року на конференції про майбутнє мобільних комунікацій у Копенгагені. Однак винахідник не запатентував технологію, тому не отримав за неї грошей.

  • Найбільше СМС у світі відправлють у США: за рік – до 830 мільярдів повідомлень.

Писати SMS за кермом в два рази небезпечніше, ніж керувати машиною в нетверезому вигляді

  • Згідно з дослідженням організації Virginia Tech Transportation Institute, писати SMS за кермом вдвічі небезпечніше, ніж керувати машиною в нетверезому вигляді, та в 23 рази небезпечніше, ніж уважно стежити за дорогою під час їзди.

  • Обсяг одного SMS-повідомлення в розмірі 160 символів не випадковий – згідно з дослідженням Фрідхема Хіллебранда – одного з творців технології, що займається вивченням комунікацій, – саме стільки знаків потрібно для вираження однієї закінченої думки.

Ідея сервісу СМС з'явилася ще в 1984 році
Pixabay

  • 2010 року 23-річний Франклін Пейдж з США став рекордсменом з друкування СМС на сенсорній клавіатурі Swype. Він набрав фразу з 160 символів за 35,54 секунди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як технологія 5G впливає на здоров'я та розвінчала найпопулярніші міфи про неї.

Коментувати
Технології наука

Дивіться також

Великобританія першою у світі схвалила вакцину від коронавірусу Pfizer і BioNTech

"Хворі кричать, у них істерика": лікарі й пацієнти відверто розповіли про ситуацію з COVID-19 на Миколаївщині. Ексклюзив

Держцілителі Ляшко і Радуцький: українців вакцинуватимуть плацебо?

Українцям перестануть надавати пенсії без стажу: хто залишиться без виплат і що робити

"Слуга" прийшла в Раду з елітним годинником за $27 тисяч. Фото