СМС – 28 років: п'ять цікавих фактів про технологію

У четвер, 3 грудня, виповнюється 28 років з того дня, коли було відправлено перше повідомлення SMS.

Так, 1992 року інженерам у Великобританії вдалося передати з комп'ютера на мобільний телефон коротке послання – "Merry Christmas" (у переклад з англ. "Щасливого Різдва"). До дня народження технології OBOZREVATEL публікує п'ять цікавих фактів про неї.

Ідею сервісу SMS запропонував інженер з Фінляндії Матті Макконен ще 1984 року на конференції про майбутнє мобільних комунікацій у Копенгагені. Однак винахідник не запатентував технологію, тому не отримав за неї грошей.

Найбільше СМС у світі відправлють у США: за рік – до 830 мільярдів повідомлень.

Згідно з дослідженням організації Virginia Tech Transportation Institute, писати SMS за кермом вдвічі небезпечніше, ніж керувати машиною в нетверезому вигляді, та в 23 рази небезпечніше, ніж уважно стежити за дорогою під час їзди.

Обсяг одного SMS-повідомлення в розмірі 160 символів не випадковий – згідно з дослідженням Фрідхема Хіллебранда – одного з творців технології, що займається вивченням комунікацій, – саме стільки знаків потрібно для вираження однієї закінченої думки.

2010 року 23-річний Франклін Пейдж з США став рекордсменом з друкування СМС на сенсорній клавіатурі Swype. Він набрав фразу з 160 символів за 35,54 секунди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як технологія 5G впливає на здоров'я та розвінчала найпопулярніші міфи про неї.