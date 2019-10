Синоптики показали на відео унікальне явище в атмосфері Землі

Австралійська служба прогнозу погоди зафіксувала рідкісне природне явище – гравітаційні хвилі в атмосфері Землі.

На відео, опублікованому в Twitter, показані хвилі, що поширюються від узбережжя Західної Австралії до Індійського океану.

"Атмосфера є великим об'ємом газу, який веде себе як рідина", – розповів метеоролог Бен Доменсіно, пише CNN.

Синоптик пояснив, що дані хвилі досить поширені в атмосфері. Зазвичай вони невидимі, і помітні тільки з супутника.

"Це той самий механізм, коли камінь кидають у воду, і він стає центром освіти хвиль. Грози, повітря, що протікає над горами і протилежні напрямки вітру – коли у вас є вітер з двох напрямків, що взаємодіють один з одним – також можуть викликатися гравітаційні хвилі ", – пояснив метеоролог.

Відзначається, що гравітаційні хвилі не представляють ніякої небезпеки, але пілоти повинні бути обережними з ними.

A gusty south easterly surge over NW WA - perhaps enhanced by outflow from last night's thunderstorms over the Northern Interior - carries a plume of dust out over the Indian Ocean. pic.twitter.com/TqySYPa3NL

A longer animation highlighting the atmospheric gravity waves. Waves cause the air to rise and sink, cooling and warming its water vapour and making upper water vapour temperature an effective means of visualisation. In some cases, cloud forms on the crests. pic.twitter.com/af6kfO2U9Q