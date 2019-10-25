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26 жовтня • оновлено в 02:01
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Синоптики показали на відео унікальне явище в атмосфері Землі

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Австралійська служба прогнозу погоди зафіксувала рідкісне природне явище – гравітаційні хвилі в атмосфері Землі.

На відео, опублікованому в Twitter, показані хвилі, що поширюються від узбережжя Західної Австралії до Індійського океану.

"Атмосфера є великим об'ємом газу, який веде себе як рідина", – розповів метеоролог Бен Доменсіно, пише CNN.

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Синоптик пояснив, що дані хвилі досить поширені в атмосфері. Зазвичай вони невидимі, і помітні тільки з супутника.

"Це той самий механізм, коли камінь кидають у воду, і він стає центром освіти хвиль. Грози, повітря, що протікає над горами і протилежні напрямки вітру – коли у вас є вітер з двох напрямків, що взаємодіють один з одним – також можуть викликатися гравітаційні хвилі ", – пояснив метеоролог.

Відзначається, що гравітаційні хвилі не представляють ніякої небезпеки, але пілоти повинні бути обережними з ними.

гравітаційні хвилі

гравітаційні хвилі

CNN

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська компанія SpaceX вивела в космос першу серію супутників, які повинні забезпечити доступ до інтернету всім жителям Землі.

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Місце
Австралія
Теги
космос погода
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