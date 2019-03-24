Шість пальців і язик із бахромою: як виглядають "Люди Ікс" серед нас

У світі зустрічаються мутації та вроджені вади розвитку, які виділяють деяких людей із загального потоку.

Такі "Люди Ікс" зустрічаються на різних континентах серед звичайного і непримітного населення, виділяючись деякими зовні помітними особливостями організму. Bored Panda зробив добірку незвичайних мутацій, які існують на планеті.

Однойменний фільм "Люди Х" про мутантів DC-Marvel

Око з гетерохромією – рідкісне, але не виняткове явище. На вулиці в будь-якій країні можна зустріти людину з очима, які відрізняються один від одного за кольором. А явище, коли в райдужній оболонці одного зорового органу є різна забарвлення – є більш рідкісним. Вчені пояснюють цей феномен результатом відносного надлишку або нестачі пігменту меланіну.

Шість пальців на кожній руці – цей феномен називається полідактилія. У чоловіка на фото по шість пальців на кожній руці. Вони всі згинаються в суглобах і абсолютно вільно можуть виконувати хапальні функції. Така кількість пальців на руках і ногах передалася й синові чоловіка, хоча йому ще в дитинстві зробили операцію.

Синдром Ульнар Дімелія або "Дзеркальний рука" – рідкісне захворювання. Це вроджена деформація, при якій великий палець відсутній, ліктьова кістка дубльована, а в руці сім або вісім пальців. Цей стан часто називають "синдромом дзеркальної руки". У медичній літературі було зареєстровано менше 100 випадків.

Аноніхія нігтя – відсутність пластини нігтя на руках або ногах. На фото дівчина приклеїла очі замість нігтя.

Ельфійські вуха – також називаються вуха Шталя або вуха Спока ("Зоряний шлях"). Це аномалія розвитку вушної раковини, яка має подовжену форму.

Чотири пальці замість п'ятьох – це сімбрахідактілія кисті руки. Діти народжуються з недорозвиненою рукою, що призводить до відсутності одного пальця.

Два тім'ячка – незвичайне явище, хоча у деяких зустрічається і більше, що доставляє певні незручності при поході до перукаря. Ця аномалія волосся, хоча якихось генетичних особливостей вчені так і не знайшли.

Веснянки на одній половині обличчя – це дуже специфічний тип рідної плями, який з'являється, коли плід знаходиться ще в стані ембріона.

Язик з бахромою – бахромчасті складки язика (plica Fimbriata). Це нормальна залишкова тканина, повністю не поглинута організмом під час розвитку і зростання язика.

Можливість брати предмети тильною стороною долоні – це вроджена дисплазія сполучної тканини. Зустрічається в основному серед дітей, пізніше люди втрачають таку здатність, але не всі. Тільки 5% дорослих можуть брати предмети тильною стороною руки.

Відсутність носової перегородки – в основному зустрічається у дітей із затримкою розвитку нервової системи, ахондроплазією, синдромом Конраді-Хюнермана-Хаппла, синдром Корнелії де Ланге та інше. Ця унікальна особливість має свої переваги – ніс ніколи не кровоточить.

Мізинець – найбільший палець – це називається макродактілія – рідкісне захворювання, при якому в людини один або кілька пальців рук або ніг значно більше інших. Точна причина невідома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно вчені виявили рідкісну мутацію в гені CTNS, яка зустрічається у росіян і здатна провокувати тяжкі захворювання.

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