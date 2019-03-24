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Шість пальців і язик із бахромою: як виглядають "Люди Ікс" серед нас

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У світі зустрічаються мутації та вроджені вади розвитку, які виділяють деяких людей із загального потоку.

Такі "Люди Ікс" зустрічаються на різних континентах серед звичайного і непримітного населення, виділяючись деякими зовні помітними особливостями організму. Bored Panda зробив добірку незвичайних мутацій, які існують на планеті.

Однойменний фільм "Люди Х" про мутантів

Однойменний фільм "Люди Х" про мутантів

DC-Marvel

Око з гетерохромією – рідкісне, але не виняткове явище. На вулиці в будь-якій країні можна зустріти людину з очима, які відрізняються один від одного за кольором. А явище, коли в райдужній оболонці одного зорового органу є різна забарвлення – є більш рідкісним. Вчені пояснюють цей феномен результатом відносного надлишку або нестачі пігменту меланіну.

Шість пальців і язик із бахромою: як виглядають "Люди Ікс" серед нас
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Шість пальців на кожній руці – цей феномен називається полідактилія. У чоловіка на фото по шість пальців на кожній руці. Вони всі згинаються в суглобах і абсолютно вільно можуть виконувати хапальні функції. Така кількість пальців на руках і ногах передалася й синові чоловіка, хоча йому ще в дитинстві зробили операцію.

Шість пальців і язик із бахромою: як виглядають "Люди Ікс" серед нас

Синдром Ульнар Дімелія або "Дзеркальний рука" – рідкісне захворювання. Це вроджена деформація, при якій великий палець відсутній, ліктьова кістка дубльована, а в руці сім або вісім пальців. Цей стан часто називають "синдромом дзеркальної руки". У медичній літературі було зареєстровано менше 100 випадків.

Шість пальців і язик із бахромою: як виглядають "Люди Ікс" серед нас

Аноніхія нігтя – відсутність пластини нігтя на руках або ногах. На фото дівчина приклеїла очі замість нігтя.

Шість пальців і язик із бахромою: як виглядають "Люди Ікс" серед нас

Ельфійські вуха – також називаються вуха Шталя або вуха Спока ("Зоряний шлях"). Це аномалія розвитку вушної раковини, яка має подовжену форму.

Шість пальців і язик із бахромою: як виглядають "Люди Ікс" серед нас

Чотири пальці замість п'ятьох – це сімбрахідактілія кисті руки. Діти народжуються з недорозвиненою рукою, що призводить до відсутності одного пальця.

Шість пальців і язик із бахромою: як виглядають "Люди Ікс" серед нас

Два тім'ячка – незвичайне явище, хоча у деяких зустрічається і більше, що доставляє певні незручності при поході до перукаря. Ця аномалія волосся, хоча якихось генетичних особливостей вчені так і не знайшли.

Шість пальців і язик із бахромою: як виглядають "Люди Ікс" серед нас

Веснянки на одній половині обличчя – це дуже специфічний тип рідної плями, який з'являється, коли плід знаходиться ще в стані ембріона.

Шість пальців і язик із бахромою: як виглядають "Люди Ікс" серед нас

Язик з бахромою – бахромчасті складки язика (plica Fimbriata). Це нормальна залишкова тканина, повністю не поглинута організмом під час розвитку і зростання язика.

Шість пальців і язик із бахромою: як виглядають "Люди Ікс" серед нас

Можливість брати предмети тильною стороною долоні – це вроджена дисплазія сполучної тканини. Зустрічається в основному серед дітей, пізніше люди втрачають таку здатність, але не всі. Тільки 5% дорослих можуть брати предмети тильною стороною руки.

Шість пальців і язик із бахромою: як виглядають "Люди Ікс" серед нас

Відсутність носової перегородки – в основному зустрічається у дітей із затримкою розвитку нервової системи, ахондроплазією, синдромом Конраді-Хюнермана-Хаппла, синдром Корнелії де Ланге та інше. Ця унікальна особливість має свої переваги – ніс ніколи не кровоточить.

Шість пальців і язик із бахромою: як виглядають "Люди Ікс" серед нас

Мізинець – найбільший палець – це називається макродактілія – рідкісне захворювання, при якому в людини один або кілька пальців рук або ніг значно більше інших. Точна причина невідома.

Шість пальців і язик із бахромою: як виглядають "Люди Ікс" серед нас

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно вчені виявили рідкісну мутацію в гені CTNS, яка зустрічається у росіян і здатна провокувати тяжкі захворювання.

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Макарский Александр
Макарский Александр
Спикер Полубий-людына Икс!
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