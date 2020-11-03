Що спостерігати в небі в листопаді 2020: Леоніди, Тауриди, Марс, Уран, Меркурій, комета і затемнення Місяця

У листопаді 2020 року в небі над Україною очікуються одразу кілька астрономічних подій.

Так, українці зможуть спостерігати метеорні потоки Тауриди і Леоніди, а також розглянути в небі комету C/2020 M3, Уран, Марс і Меркурій. Детальніше читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Цей зорепад активний з вересня по грудень, його пік очікується 12 листопада. Швидкість потоку відносно невелика – близько 5-7 метеорів на годину, але при цьому вони дуже яскраві і досить повільні, що є особливо цінним для фотографів.

Тауриди унікальні тим, що мають не одне, а кілька джерел. Радіант метеоритних бомбардувань розташований у сузір'ї Тельця (Taurus, – звідси й назва потоку).

Зорепад асоціюється з кометою Енке – він є шлейфом метеорних частинок, випущених кометою, через який час від часу проходить наша планета. В атмосфері Землі ці частинки згорають, залишаючи яскраві сліди.

З 6 по 30 листопада в небі можна спостерігати Леоніди. Максимум потоку очікується 17 листопада – в пік зорепаду можна буде побачити до 20 метеорів на годину.

Леоніди – яскраві швидкі метеори, радіант яких розташований у сузір'ї Лева. Спостерігати їх найкраще в другій половині ночі, ближче до ранку, далеко від міських вогнів.

На початку листопада складаються найкращі умови для спостереження сьомої планети Сонячної системи – Урана. Його крихітний зеленувато-блакитний диск можна буде спостерігати протягом всієї ночі – він з'являється в небі на заході на максимально можливій висоті над горизонтом, в сузір'ї Овна.

Марс, протистояння якого закінчилося в жовтні, все ще можна спостерігати в небі всю ніч. Зараз він майже такий самий яскравий, як Юпітер, а в телескоп планету можна розглянути детально.

У листопаді в небі також буде непогано видно Меркурій. 10 листопада очікується його найкраща за весь 2020 рік ранкова видимість. Цього дня відстань між ним і Землею буде рівною одній астрономічній одиниці, тобто відстані від нашої планети до Сонця.

9-12 листопада Меркурій можна буде спостерігати над східним горизонтом більше години. Виглядає він як яскрава зірка, яка останньою зійде перед сходом Сонця. У телескопі за формою Меркурій нагадуватиме серп.

У середині листопада комета C/2020 M3 пройде поблизу яскравої зірки Беллатрікс і переміститься із сузір'я Зайця в сузір'я Оріона. Для спостереження вона буде доступною всю ніч. Розглянути комету можна буде в телескоп.

Крім того, середина листопада 2020 року – найкращий час, щоб розглянути такі об'єкти глибокого космосу, як зоряні скупчення Плеяди і Гіади, Крабовидну туманність, Туманність Оріона і Туманність Андромеди.

30 листопада Місяць пройде через півтінь Землі (коли Земля затуляє Сонце тільки частково). Затемнення почнеться об 11.30 за Києвом, а повна його фаза настане об 11.42. Триватиме воно близько 3,5 години.

Спостерігати затемнення українці не зможуть. Явище буде помітним з територій Далекого Сходу.

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