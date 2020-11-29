Сатурн і Юпітер зійдуться рекордно близько з часів Середньовіччя: як побачити

За даними вчених, 21 грудня 2020 року відбудеться рідкісне астрономічне явище. Так, після заходу сонця на нічному небі Сатурн і Юпітер підійдуть на мінімальну відстань з часів Середньовіччя.

Як ідеться в прес-релізі на сайті Phys.org, востаннє подібне зближення цих двох планет відбувалося на світанку 4 березня 1226 року.

16-25 грудня видима відстань між Сатурном і Юпітером становитиме одну п'яту частину діаметра повного Місяця, в результаті це буде схоже на подвійну планету.

Найкраще видовище буде видно на екваторі, хоча спостерігати його можна буде з будь-якої території на Землі. Шукати планети необхідно в західній частині неба приблизно через годину після заходу Сонця.

Чим ближче до півночі перебуватиме людина, тим менше часу залишатиметься на спостереження. Однак яскраві Сатурн і Юпітер можна розглядати навіть у сутінках.

Наступного разу планети зійдуться 15 березня 2080 року, а також в 2400 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені попередили про невідворотну кліматичну катастрофу.