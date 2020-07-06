Розлучення може спровокувати передчасну смерть, – дослідження

Вчені з США довели, що розлучення може стати причиною передчасної смерті. Так, це пояснюється тим, що багато людей після хворобливого і нервового розриву стосунків схиляються до шкідливих звичок.

Дослідження провели вчені з Університету Арізони, пише Daily Mall.

Згідно з дослідженням, багато людей, незалежно від їхніх статі і статусу, після розлучення захоплюються курінням, випивкою і при цьому мало рухаються. Все це негативно впливає на тривалість життя.

Так, після розставання з партнером у 46% людей спостерігалися шкідливі звички, яких не було до розлучення. На думку вчених, саме це й здатне спровокувати передчасну смерть.

У межах дослідження вчені-соціологи провели опитування понад 13 тисяч осіб віку 50-100 років. Всі вони розповіли про життя за період з 1992 по 2008 роки.

І в період з 2008 по 2014 роки дослідники проаналізували інформацію про смертність цих людей. Виявилося, що люди, які пережили розлучення, вмирали частіше за тих, хто не створював сімей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо чотири типи жінок після розлучення: засновано на реальних історіях.