Розкрито секрет зародження життя на Землі

Причиною Кисневої катастрофи або "Великого кисневого події" 2,5 мільярда років тому, коли атмосфера Землі кардинально змінилася і наситилася киснем, стали тектонічні процеси, а не біологічні.

До такого висновку прийшли геологи університету Райса в США, передає Phys.org. Хоча фотосинтезирующие ціанобактерії вважаються основним постачальником кисню в атмосферу, вони з'явилися за 500 мільйонів років до кисневої катастрофи.

Киснева катастрофа, і Ломагунді (зміна співвідношення ізотопів вуглецю в карбонатних породах) відбулися через різке збільшення тектонічної активності. Це призвело до появи великої кількості вулканів, які вивергали вуглекислий газ в атмосферу.

Мінерали на суші стали більше вивітрюватися через велику кількість опадів. Клімат при цьому став тепліше. Вуглець з стоків потрапляв в океани, де викликав бум в розмноженні ціанобактерій і накопиченні карбонатів. В результаті в атмосфері накопичився кисень.

Подія Ломагунді сталося, коли вуглець-13 з карбонатів повернувся на поверхню Землі, і закінчилося, коли настала черга вуглецю-12. Ці викиди вуглекислого газу були дуже важливі для поширення життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, життя на Землі зародилося після зіткнення планети з якимось великим небесним тілом. В результаті зіткнення також з'явилася Місяць.

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