Розгадана загадка Землі, якій понад 66 млн років

Американські геологи розповіли, що знайшли раніше невідому тектонічну плиту в північній частині Канади, вік якої понад 66 млн років.

Як повідомляє GSA Bulletin, тектонічну плиту назвали плитою Воскресіння. На думку вчених, вона утворила особливий тип вулканічного пояса вздовж Аляски та штату Вашингтон.

Геологи пояснили, що знайдена плита повинна була бути третьою між двома основними – відомими як Кула і Фараллон, які вже теж практично зникли. Всього ж у світі налічують 8 або 9 основних літосферних плит (Індо-Австралійську іноді ділять на дві) та кілька дрібніших.

Нову ж тектонічну плиту вдалося побачити за допомогою топографічного зображення мантії та комп'ютерної томографії надр Землі. Також вчені застосували метод так званого розгортання плит і технологію тривимірного картування.

В результаті геологи змогли зрозуміти, як виглядали тектонічні плити Тихого океану в ранній кайнозойської період, який почався близько 66 мільйонів років тому і досі триває. На кордоні Тихого океану, як вважають вчені, і могла існувати плита Воскресіння.

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