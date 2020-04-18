Розгадана 1000-річна таємниця Середньовіччя

Вчені "воскресили" пурпурно-синій відтінок, ботанічне походження якого було втрачено. Пігмент під назвою фоліум прикрашав сторінки середньовічних рукописів і давав натуральний синій колір.

Як пише Science Advances, вчені з Португалії в дослідженні під назвою "Розкрита загадка 1000 років", вивчили рослину Chrozophora tinctoria (лакмусовий трава).

"До цих пір структура синього кольору залишалася невідомою. Щоб розгадати цю загадку, наша група зібрала хіміків, які мають досвід в ідентифікації природних продуктів: вчених, що займаються консервацією та відтворенням середньовічних фарб, і біолога, який володіє великими ботанічними знаннями про португальську флору", – йдеться в дослідженні.

Chrozophora tinctoria Ілюстрація

Дотримуючись середньовічних інструкцій, дослідники взяли зразки рослини, яке росли в Середземноморському регіоні, а також в центральній і південно-західній Азії.

"Тепер, після визначення структури, робиться висновок, що це не антоцианин, що зустрічається у багатьох синіх кольорах і фруктах, ні індиго, найстабільніший натуральний синій барвник, а скоріше новий клас сам по собі", – заявила керівниця дослідження Марія Жуан Мело .

Середньовічна книга Science Advances

Дане відкриття допоможе краще реставрувати предмети мистецтва.

"Ми хочемо наслідувати цим стародавнім кольорам, щоб знати, як краще зберегти їх", – додала вона.

Середньовічна книга Science Advances

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