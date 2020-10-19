Росіяни на МКС заявили про поломку туалету і пилососа

Кирило Лютий наука 01:58, 20.10.2020

На російському сегменті Міжнародної космічної станції вийшли з ладу туалет, система отримання кисню, а також задимився пилосос.

Про це повідомило російське пропагандистське агентство "РІА Новини" в понеділок, 19 жовтня.

"Електрон" знову відмовив", – повідомив космонавт Анатолій Іванишин фахівцеві центру управління польотами.

Пізніше екіпаж доповів про дим, що йде з пилососа і несправність туалету в модулі "Звезда".

Відзначається, що російська система отримання кисню "Електрон-ВМ" в модулі "Звезда" вийшла з ладу 14 жовтня. Її полагодили через три дні. 11 жовтня відмовив туалет в модулі "Звезда", його ввели в дію на наступний день.

Як писав OBOZREVATEL, США припинять використовувати російські космічні кораблі "Союз" для доставки астронавтів на міжнародні космічні станції.

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Технології наука

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