Росіяни на МКС заявили про поломку туалету і пилососа

На російському сегменті Міжнародної космічної станції вийшли з ладу туалет, система отримання кисню, а також задимився пилосос.

Про це повідомило російське пропагандистське агентство "РІА Новини" в понеділок, 19 жовтня.

"Електрон" знову відмовив", – повідомив космонавт Анатолій Іванишин фахівцеві центру управління польотами.

Пізніше екіпаж доповів про дим, що йде з пилососа і несправність туалету в модулі "Звезда".

Відзначається, що російська система отримання кисню "Електрон-ВМ" в модулі "Звезда" вийшла з ладу 14 жовтня. Її полагодили через три дні. 11 жовтня відмовив туалет в модулі "Звезда", його ввели в дію на наступний день.

Як писав OBOZREVATEL, США припинять використовувати російські космічні кораблі "Союз" для доставки астронавтів на міжнародні космічні станції.