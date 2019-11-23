Російський "Космос" згорів у атмосфері: подробиці НП

Російський супутник "Космос-2422" в ніч на 23 листопада зійшов з орбіти.

Як передає Міноборони, про це повідомив Головний центр розвідки космічної обстановки (ГЦ РКО) Космічних військ ВКС Росії.

Надзвичайна подія сталася о 1:15 над акваторією Тихого океану. Фрагменти апарату згоріли в щільних шарах атмосфери.

"Космос-2422" був запущений 21 липня 2006 року з космодрому Плесецьк. Даний апарат виробив свій ресурс, відзначили військові.

Російський військовий супутник "Космос-2422" зійшов з орбіти

Як писав OBOZREVATEL, раніше розпався на шматки і згорів в атмосфері ще один російський військовий супутник "Космос-2521".

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