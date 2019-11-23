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23 листопада • оновлено в 20:18
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/ наука

Російський "Космос" згорів у атмосфері: подробиці НП

5.8т
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Російський супутник "Космос-2422" в ніч на 23 листопада зійшов з орбіти.

Як передає Міноборони, про це повідомив Головний центр розвідки космічної обстановки (ГЦ РКО) Космічних військ ВКС Росії.

Надзвичайна подія сталася о 1:15 над акваторією Тихого океану. Фрагменти апарату згоріли в щільних шарах атмосфери.

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"Космос-2422" був запущений 21 липня 2006 року з космодрому Плесецьк. Даний апарат виробив свій ресурс, відзначили військові.

Російський військовий супутник "Космос-2422" зійшов з орбіти

Російський військовий супутник "Космос-2422" зійшов з орбіти

Як писав OBOZREVATEL, раніше розпався на шматки і згорів в атмосфері ще один російський військовий супутник "Космос-2521".

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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Российский космос сгорел, подробности ЧП! Обоз, ваша задача пробивать дно в СМИ, показывать всем СМИ, какими быть НЕЛЬЗЯ. Смысл вашей убогой статьи очень короток: Спутник по завершении своего ресурса был в соответствии с планом сведен с орбиты в установленной точке.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
вы смешны в своей убогости...
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"ЧП произошло о 01:15 ..." Это ЧП? Вы с головой дружите или с кастрюлей, если аппарат выработал свой ресурс? ЧП, хуторяне, будет когда крылатая ракета «Буревестник» неограниченной дальности, с ядерной энергоустановкой будет год летать над вами, всравшимися в шаровары в Киеве ...
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