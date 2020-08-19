Російський космонавт на МКС прийняв супутники Маска за НЛО. Відео

Російський космонавт Іван Вагнер, який перебуває на Міжнародній космічній станції (МКС), спостерігаючи за північним сяйвом, зняв п'ять непізнаних літаючих об'єктів (НЛО).

Відповідне відео він опублікував в Twitter. Космонавт проводив зйомку північного сяйва при проходженні над Антарктикою по довготі Австралії (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новини).

Однак в об'єктив потрапило не тільки сяйво.

"На 9-12 секундах з'являються п'ять об'єктів, які летять паралельним курсом на однаковій відстані один від одного. Як ви вважаєте, що це може бути – метеори, супутники або?.." – задався питанням космонавт.

Він пообіцяв інформацію про знятs об'єктb передати керівництву "Роскосмосу" і в Інститут космічних досліджень Російської академії наук.

Російський космонавт побачив НЛО (Twitter Івана Вагнера)

Науковий співробітник Астрономічного інституту імені Штернберга Володимир Сурдин пояснив виданню 360tv.ru, що зняті космонавтом точки – це супутники Starlink компанії SpaceX, що належить Ілону Маску.

Він здивувався, чому космонавт не знав про ці супутникb.

"Це та сама ескадрилья супутників, запущених ракетою Ілона Маска. Він вже не в перший раз це робить, і кожен раз вони ось такими зграями літають, поки не розійдуться", – пояснив він.

Сурдин також зазначив, що одночасне виведення на орбіту великої кількості супутників компанія Маска проводить не в перший раз. Після виходу з ракети вони спочатку продовжують літати великими зграями, а потім переходять на різні орбіти.

Таким чином Маск намагається забезпечити глобальний доступ до інтернету по всій планеті.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео з американськими астронавтами NASA, які вийшли у відкритий космос з метою проведення ремонтних робіт на Міжнародній космічній станції. Уфологи розгледіли на цьому ролику НЛО, який нібито вів спостереження за роботами двох землян.