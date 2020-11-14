Рідкісна морська істота з семиметровими "руками" потрапила на відео

Рідкісних глибоководних істот – восьмиметрових кальмарів Magnapinna – зняли на відео біля берегів Австралії.

Як повідомляє Newsweek, в кадр потрапили п'ять різних особин з тілом довжиною близько півтора метрів і з семиметровими "руками" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Головоногих помітили в Великій Австралійській затоці на глибині від 940 до 3260 метрів.

Раніше кальмарів Magnapinna ніколи не зустрічали в водах Австралії. Вперше їх виявили в 1988 році біля берегів Бразилії. З тих пір істоти близько десяти разів з'являлися в різних частинах світу.

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