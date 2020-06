Ракета Маска знову вирушила в космос: на орбіту вивели 60 інтернет-супутників. Відео

У четвер, 4 червня, ракета-носій Falcon 9 з черговою партією інтернет-супутників системи Starlink вирушила в космос.

Компанія Ілона Маска SpaceX провела запуск ракети в 4:25 за київським часом з мису Канаверал, що в штаті Флорида (США), повідомили на сторінці компанії в Twitter (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ракета вп'яте вирушила на орбіту Землі, щоб доставити 60 міні-супутників. Вони призначені для подальшого розгортання глобальної мережі інтернет-покриття на всій планеті. На даний момент на орбіті знаходяться вже 480 інтернет-супутників.

Запуск ракети на орбіту Землі Скріншот з відео

Як і планувалося, після етапу поділу Falcon 9 успішно приземлилася на плавучу платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантичному океані.

Запуск ракети на орбіту Землі Скріншот з відео

Запуск ракети на орбіту Землі Скріншот з відео

Запуск ракети на орбіту Землі Скріншот з відео

Ракета Маска успішно приземлилася Скріншот з відео

Етап поділу в космосі Скріншот з відео

Етап поділу в космосі Скріншот з відео

Раніше OBOZREVATEL писав, що ракета Falcon 9 успішно повернулася на космодром на мисі Канаверал. Звідти її запустили 30 травня разом з космічним кораблем Crew Dragon компанії Ілона Маска.