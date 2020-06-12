Ракета Маска знову відправиться в космос: названа дата і причина

Карина Бондаренко наука 05:22, 12.06.2020 Оновлено: 05:39, 12.06.2020

У суботу, 13 червня, американська компанія SpaceX Ілона Маска планує запустити ракету-носій Falcon-9 в космос.

Вона повинна вивести на орбіту чергову партію із 58 супутників системи Starlink, повідомили на сторінці компанії в Twitter.

"Орієнтовано в суботу, 13 червня, о 5:21 ми плануємо запустити 58 супутників Starlink і три апарати компанії Planet labs", – йдеться в повідомленні.

Ракета Falcon-9 компанії SpaceX

На даний момент на орбіті знаходяться вже 480 інтернет-супутників. Вони призначені для подальшого розгортання глобальної мережі інтернет-покриття на всій планеті. Ракета відправиться на орбіту Землі вже в шостий раз.

Раніше OBOZREVATEL писав, що ракета Falcon 9 успішно повернулася на космодром на мисі Канаверал, що на узбережжі Флориди.

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Технології наука

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