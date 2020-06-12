Ракета Маска знову відправиться в космос: названа дата і причина
У суботу, 13 червня, американська компанія SpaceX Ілона Маска планує запустити ракету-носій Falcon-9 в космос.
Вона повинна вивести на орбіту чергову партію із 58 супутників системи Starlink, повідомили на сторінці компанії в Twitter.
"Орієнтовано в суботу, 13 червня, о 5:21 ми плануємо запустити 58 супутників Starlink і три апарати компанії Planet labs", – йдеться в повідомленні.
На даний момент на орбіті знаходяться вже 480 інтернет-супутників. Вони призначені для подальшого розгортання глобальної мережі інтернет-покриття на всій планеті. Ракета відправиться на орбіту Землі вже в шостий раз.
Раніше OBOZREVATEL писав, що ракета Falcon 9 успішно повернулася на космодром на мисі Канаверал, що на узбережжі Флориди.