Ракета Маска успішно повернулася на космодром. Фото

Карина Бондаренко наука 05:22, 3.06.2020

Ракета Falcon 9 успішно повернулася на космодром на мисі Канаверал, що на узбережжі Флориди (США).

Звідти її запустили 30 травня разом з космічним кораблем Crew Dragon компанії Ілона Маска, йдеться на сторінці SpaceX в Twitter.

Нагадаємо, що через 10 хвилин після старту ракета-носій приземлилася на платформі "Of Course I Still Love You" в Атлантичному океані.

Falcon 9 успішно повернулася на космодром на мисі Канаверал
SpaceX
Falcon 9 успішно повернулася на космодром на мисі Канаверал
SpaceX
Falcon 9 успішно повернулася на космодром на мисі Канаверал
SpaceX
Falcon 9 успішно повернулася на космодром на мисі Канаверал
SpaceX

Раніше OBOZREVATEL писав, що громадянин України Олексій Пахунов зіграв важливу роль в компанії SpaceX Ілона Маска.

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Технології наука

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