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3 червня • оновлено в 05:32
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Ракета Маска успішно повернулася на космодром. Фото

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Ракета Falcon 9 успішно повернулася на космодром на мисі Канаверал, що на узбережжі Флориди (США).

Звідти її запустили 30 травня разом з космічним кораблем Crew Dragon компанії Ілона Маска, йдеться на сторінці SpaceX в Twitter.

Нагадаємо, що через 10 хвилин після старту ракета-носій приземлилася на платформі "Of Course I Still Love You" в Атлантичному океані.

Falcon 9 успішно повернулася на космодром на мисі Канаверал

Falcon 9 успішно повернулася на космодром на мисі Канаверал

SpaceX

Falcon 9 успішно повернулася на космодром на мисі Канаверал

Falcon 9 успішно повернулася на космодром на мисі Канаверал

SpaceX

Falcon 9 успішно повернулася на космодром на мисі Канаверал

Falcon 9 успішно повернулася на космодром на мисі Канаверал

SpaceX

Falcon 9 успішно повернулася на космодром на мисі Канаверал

Falcon 9 успішно повернулася на космодром на мисі Канаверал

SpaceX

Раніше OBOZREVATEL писав, що громадянин України Олексій Пахунов зіграв важливу роль в компанії SpaceX Ілона Маска.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Теги
SpaceX космос
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