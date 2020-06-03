Ракета Маска успішно повернулася на космодром. Фото

Ракета Falcon 9 успішно повернулася на космодром на мисі Канаверал, що на узбережжі Флориди (США).
Звідти її запустили 30 травня разом з космічним кораблем Crew Dragon компанії Ілона Маска, йдеться на сторінці SpaceX в Twitter.
Нагадаємо, що через 10 хвилин після старту ракета-носій приземлилася на платформі "Of Course I Still Love You" в Атлантичному океані.
Falcon 9 успішно повернулася на космодром на мисі Канаверал
SpaceX
Falcon 9 успішно повернулася на космодром на мисі Канаверал
SpaceX
Falcon 9 успішно повернулася на космодром на мисі Канаверал
SpaceX
Falcon 9 успішно повернулася на космодром на мисі Канаверал
SpaceX
After launching @AstroBehnken and @Astro_Doug to orbit on Crew Dragon, Falcon 9 landed on the Of Course I Still Love You droneship and returned to Port Canaveral pic.twitter.com/ACov1BhgXY- SpaceX (@SpaceX) June 2, 2020
Раніше OBOZREVATEL писав, що громадянин України Олексій Пахунов зіграв важливу роль в компанії SpaceX Ілона Маска.
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