Ракета Маска успішно повернулася на космодром. Фото

Ракета Falcon 9 успішно повернулася на космодром на мисі Канаверал, що на узбережжі Флориди (США).

Звідти її запустили 30 травня разом з космічним кораблем Crew Dragon компанії Ілона Маска, йдеться на сторінці SpaceX в Twitter.

Нагадаємо, що через 10 хвилин після старту ракета-носій приземлилася на платформі "Of Course I Still Love You" в Атлантичному океані.

After launching @AstroBehnken and @Astro_Doug to orbit on Crew Dragon, Falcon 9 landed on the Of Course I Still Love You droneship and returned to Port Canaveral pic.twitter.com/ACov1BhgXY