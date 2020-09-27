Рак легенів навчилися визначати по кінчиках пальців
Найяскравіші симптоми раку легенів проявляються зазвичай на пізніх стадіях захворювання, однак учені виявили ознаки, які можуть проявлятися ще на відносно ранніх етапах.
Так, дослідники з Національної служби охорони здоров'я Британії визначили, що хворобу можна розпізнати за станом пальців, повідомляє Daily Express.
Як пояснюють учені, утворення в легенях можуть виробляти гормоноподібні речовини, під впливом яких більше крові та рідини спрмовується до тканин на кінчиках пальців. В результаті ці зони стають дещо товщими. Так, за даними лікарів, близько 80% людей з потовщеними кінчиками пальців хворіють на рак легенів.
Також варто звернути увагу на стан шкіри – вона може стати більш блискучою в ділянках біля нігтів. А самі нігті, якщо подивитися на них збоку, можуть виглядати більш опуклими в порівнянні з нормальним станом.
Раніше в Британії вже займалися дослідженням зв'язку стану пальців і раку легенів. У Cancer Research UK навіть розробили простий тест на перевірку – "Алмазний зазор". Потрібно об'єднати нігті та подивитися – чи немає в районі кутикул простору у формі ромба. Якщо немає – це вказує на загинання пальців, симптом, який часто пов'язують з раком легенів.
Тоді експерти зазначали, що ніготь при захворюванні спочатку стає більш м'яким біля основи, потім починає блищати шкіра і тільки після цього згинаються самі пластини.
Лікарі кажуть, що якщо присутній лише вигин нігтів, не варто панікувати, але необхідно пройти обстеження. Особливо якщо в комплексі спостерігаються такі симптоми, як біль у грудях, труднощі з диханням, безпричинна втрата ваги, занепад сил.
Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з Британії раніше оцінили антисептик, створений в СРСР.