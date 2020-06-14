П'ять міфів про воду та її властивості: найпопулярніші помилки

Про воду говорять багато, особливо про необхідність пити достатню її кількість. Однак при цьому досить поширеними є різні помилки, що стосуються властивостей води.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, яким міфам про воду не варто вірити.

Норма випитої води

Думка про те, що людині необхідно випивати 2,5 літра води на день, досить неоднозначна. Так, у дійсності немає чіткої норми, яку можна застосувати до всіх. Норма випитої щодня рідини є індивідуальною, а найяскравішою ознакою того, що організму потрібна вода, є спрага.

Міфи про воду Ілюстративне фото / Pixabay

Набряки через воду

Ще один міф про воду пов'язано з твердженням, згідно з яким через випиту на ніч рідину можуть з'явитися набряки. Однак це стосується лише людей з важкими порушеннями: в інших випадках набряки пов'язані з вживанням солі або продуктів, які затримують рідину.

Скільки води в людині

Одне з найпопулярніших тверджень про воду каже, що людина на 70% складається з води. Однак воно теж не зовсім відповідає дійсності. Так, цей показник характерний для людей молодого та середнього віку, однак у літньому віці він падає до 50%.

Чи має вода цілющі властивості

Звичайна вода не має жодних цілющих властивостей і здатна врятувати хіба що від спраги і зневоднення. Жодних наукових підтверджень того, що вода може лікувати, на даний момент немає.

Однак розчинені у воді солі дійсно можуть мати той чи інший ефект, наприклад, насичувати організм кальцієм або калієм.

Чи корисна вода з лимоном

Користь води з лимоном також дуже переоцінено. Така вода, як зазначають фахівці, містить дуже незначну кількість вітамінів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Землі було знайдено місце з найчистішим повітрям.

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