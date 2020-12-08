Процес народження Місяця показали на відео за хвилину

Вікторія Довгань наука 05:20, 8.12.2020

Ученим вдалося змоделювати процес формування супутника Землі – Місяця – 4,5 мільярда років тому й показати його за хвилину.

Роликом поділилися на Telegram-каналі Naked Space. На ньому видно різноманітні вибухові візерунки з кам'яного сміття, які з'явилися в точці дотику. У кінцевому підсумку всі об'єкти, які зіштовхнулися, могли злитися й утворити Місяць (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Момент утворення Місяця показали на відео.
Скриншот відео
Зіткнення космічних об'єктів призвело до формування супутника Землі.
Скришот відео

На кадрах можна помітити, як розпечена куля, що обертається, ніби котушка, намотує на себе всі об'єкти поруч і поглинає їх, як плазму. Водночас її розмір постійно збільшується й набуває структури з кількох шарів.

Нагадаємо, що 1 грудня модуль китайської автоматичної станції "Чаньє-5" успішно сів на поверхню Місяця, щоб зібрати й доставити на Землю 2 кг зразків геологічної породи й ґрунту супутника нашої планети. Востаннє схожа подія у світі була 44 роки тому.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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