Процес народження Місяця показали на відео за хвилину

Ученим вдалося змоделювати процес формування супутника Землі – Місяця – 4,5 мільярда років тому й показати його за хвилину.

Роликом поділилися на Telegram-каналі Naked Space. На ньому видно різноманітні вибухові візерунки з кам'яного сміття, які з'явилися в точці дотику. У кінцевому підсумку всі об'єкти, які зіштовхнулися, могли злитися й утворити Місяць (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах можна помітити, як розпечена куля, що обертається, ніби котушка, намотує на себе всі об'єкти поруч і поглинає їх, як плазму. Водночас її розмір постійно збільшується й набуває структури з кількох шарів.

Нагадаємо, що 1 грудня модуль китайської автоматичної станції "Чаньє-5" успішно сів на поверхню Місяця, щоб зібрати й доставити на Землю 2 кг зразків геологічної породи й ґрунту супутника нашої планети. Востаннє схожа подія у світі була 44 роки тому.

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