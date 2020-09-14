Прототип еколітака Flying-V пройшов перші випробування. Фото і відео

У Німеччині успішно пройшов випробувальний політ дослідного зразка літака Flying-V, який назвали на честь знаменитої однойменної електрогітари Gibson.

Як повідомляє Daily Mail, прототип повітряного судна створили в Делфтському технологічному університеті в Нідерландах за підтримки голландської авіакомпанії KLM. Очікується, що остаточна версія літака зможе перевозити до 314 пасажирів (сидіння будуть розміщуватися навіть в крилах) і використовуватиме на 20% менше палива (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Згідно із задумом інженерів, крила літака, які утворюють характерну букву V, будуть утримувати пасажирську кабіну, вантажний відсік і паливні баки. Такий дизайн дозволить пасажирам, які дивляться у вікно, бачити другу половину судна.

У Німеччині успішно пройшов випробувальний політ прототипу Flying-V. Daily Mail

В ході першого випробувального польоту прототип встиг злетіти, виконати різні маневри, заходи на посадку і приземлитися, коли батареї вже майже розрядилися.

"Одна з наших проблем полягала в тому, що у літака можуть виникнути проблеми з відривом, оскільки попередні розрахунки показали, що обертання може бути проблемою", – сказав керівник проєкту доктор Рулоф Вос.

Однак команда винахідників постійно працює над удосконаленням своєї розробки і сподівається усунути всі недоліки. До того ж, поліпшення характеристик літака відбувається на всіх етапах. Наприклад, перед випробувальним польотом Flying-V випробували в аеродинамічній трубі та в серії наземних випробувань в Нідерландах. Завдяки цьому інженери з'ясували, що їм ще необхідно усунути надмірний крен, який провокує злегка грубу посадку.

Очікується, що Flying-V буде використовувати на 20% менше палива. Daily Mail

Найближчим часом розробники планують використати дані, зібрані під час тренувального польоту, для створення аеродинамічної програмної моделі літака. Однак первинні показники ефективності транспортного засобу цілком задовольнили експертів. "Тяга літака була хорошою, а швидкість і кути польоту відповідали прогнозам", – відзначили в Делфтському університеті.

Остаточна версія Flying-V зможе вмішати більше 300 пасажирів. Daily Mail

Зараз дослідники активно займаються створенням комерційної версії літака, яка буде більша за розміром. У задній частині судна буде встановлена пара турбовентиляторних реактивних двигунів, що поєднує в собі газотурбінний двигун і вентилятор для прискорення повітря. А поліпшена аеродинамічна форма і зменшена вага літака дозволять знизити витрату палива на 20% в порівнянні з сучасними моделями літаків, такими, як Airbus A350-900.

В якості палива Flying-V, швидше за все, буде використовувати рідкий водень замість гасу, який забруднює повітря діоксидом вуглецю, оксидом азоту та сажею.

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