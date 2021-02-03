Протитип міжпланетного корабля Маска Starship розбився під час посадки. Відео

Вікторія Довгань наука 08:58, 3.02.2021 Оновлено: 08:58, 3.02.2021

Космічна компанія SpaceX американського мільярдера та винахідника Ілона Маска здійснила дев'ятий запуск прототипу багаторазового космічного корабля Starship для міжпланетних експедицій. Однак під час посадки він зазнав падіння і розбився.

Трансляція польоту і невдачі в його кінці велася на офіційному YouTube-каналі SpaceX. На кадрах видно, що випробування тривали трохи більше ніж 6 хвилин (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На сайті SpaceX зазначили, що підйом забезпечувався за рахунок трьох двигунів Raptor, кожен з яких вимикався послідовно до того, як апарат досяг апогею – 10-кілометрової висоти.

Прототип корабля Starship зазнав падіння під час посадки.
Скриншот відео
Запуск 9 екземпляру Starship відбувся в Техасі.
Скриншот відео
Під час посадки в Starship не увімкнувся один двигун.
Скриншот відео

"Під час маневру переходу до посадки один з двигунів Raptor не увімкнувся і змусив SN9 приземлитися на високій швидкості", – пояснили у повідомленні.

У Маска розраховують, що ці випробувальні польоти зрештою дадуть людству змогу повернутися на Місяць, а також подорожувати до Марса і за його межі.

Тому в SpaceX вже встановили на космодромі у Техасі 10 екземпляр корабля для пробних польотів Starship SN10. Загалом наразі одночасно конструюється сім варіантів суден, однак всі вони мають різні характеристики.

Starship зміг піднятися на максимальні 10 км.
Скриншот відео
Момент падіння Starship.
Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 січня компанія Маска здійснила наймасовіший запуск супутників на орбіту Землі – 143 одиниці. Ракета Falcon 9 з ними стартувала з космічного стартового комплексу SLC-40, який знаходиться на мисі Канаверал у Флориді (США).

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