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19 квітня • оновлено в 13:13
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Прорив в еволюції: знайдені "сліди" неандертальців в сучасному світі

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Невелика група неандертальців привнесла частину свого ДНК в сучасних людей в результаті схрещування з ними десятки тисяч років тому.

Вчені вважають, що можливо лише 20 осіб передали свій генетичний код, пише Express.

Дослідники з Інституту Уеллкома Сенгера, Кембриджського університету вважають, що неандертальське походження сучасних людей може бути пояснено тільки однією великою подією. Ймовірно, за участю кількох неандертальців, які вступили в статевий контакт з сучасними людьми незабаром після того, як останні вийшли з Африки.

Неандертальці

Неандертальці

"Наші результати припускають, що кілька неандертальців надали генетичний матеріал, але важко сказати, чи було це питання десятків, сотень або навіть більшого числа осіб. Звичайно, можливо, що сучасні люди та неандертальці жили пліч-о-пліч протягом деякого періоду часу, але також можливо, що це були тільки випадкові зустрічі", – йдеться в дослідженні.

Вчені припускають, що деяка частина ДНК неандертальців також присутня у сучасних людей, що живуть в Західній Африці.

"Я думаю, що це відкриття свідчить про більш загальну тенденцію в розумінні людської передісторії, в якій речі часто більш складні, ніж вони здаються на перший погляд. Хоча домішка неандертальців, ймовірно, сталася за межами Африки, деякі групи потім мігрували назад до Африки та забрали з собою цей неандертальський родовід", – зазначив доктор Андерс Бергстрем з Інституту Френсіса Кріка, Англія.

Скелет неандертальця та сучасної людини

Скелет неандертальця та сучасної людини

Відзначається, що нове дослідження є важливим для кращого розуміння еволюції людини в Африці, а також для розуміння всієї різноманітності людських предків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені знайшли в людях органи древніх істот.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Англія
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Неандертальцы в чистом виде проживали на мoкшaнcких болотах. Они там и поныне "сруцкий мир" проповедуют
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Ку Алексей
Ку Алексей
в Новых Санжарах мы их видели
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