Проблеми з ерекцією в чоловіків виявилися небезпечним симптомом

Еректильна дисфункція, від якої страждають близько 40% чоловіків у віці 40 років, може бути ознакою високого рівня холестерину в крові.

Так, найпоширенішою причиною проблем з ерекцією є атеросклероз – захворювання, що супроводжується звуженням судин, пише Express, посилаючись на WebMD.

У свою чергу, атеросклероз є наслідком різних факторів, включаючи й високий рівень холестерину.

За даними експертів, наслідки високого рівня холестерину в чоловіків можуть негативно позначитися на їхньому сексуальному житті: результатом поразки артерій може бути імпотенція.

Крім того, надмірна кількість холестерину в крові може підвищувати шанс різних захворювань кровообігу, таких як стенокардія, високий тиск, інсульт тощо. Симптомами "високого" холестерину можуть бути біль у лівій частині грудей, невиразна мова, нетверда хода, запаморочення, біль у нижніх кінцівках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені назвали секрет порятунку від імпотенції. У новому дослідженні взяли участь більше 200 тисяч чоловіків