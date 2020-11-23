Прийом антибіотиків у дитинстві підвищує ризик аутизму, астми та інших захворювань – вчені

Анна Паскевич наука 03:51, 23.11.2020

Лікування антибіотиками дітей молодше двох років підвищує в них ризик ряду захворювань в більш пізньому віці.

Такий результат показало дослідження вчених з Клініки Майо в Рочестері, штат Міннесота, США, пише CNN. Так, згідно з даними фахівців, немовлята і діти ясельного віку, які отримали одну дозу антибіотиків, згодом частіше страждали на астму, екзему, сінну лихоманку, харчову алергію, глютенову хворобу, проблеми з вагою і ожиріння, а також синдром дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ).

У межах дослідження вчені проаналізували дані понад 14,5 тисячі дітей. Близько 70% з них отримували хоча б один антибіотик, причому більшість отримували кілька антибіотиків.

У результаті з'ясувалося, що з тих дітей, які отримали один або два антибіотики, тільки в дівчаток значно зростав ризик розвитку астми і целіакії в порівнянні з дітьми, які не приймали антибіотики. Отримання трьох-чотирьох антибактеріальних препаратів було пов'язано з більш високою захворюваністю на астму, атопічний дерматит та надмірною вагою в обох статей, СДУГ і глютенову хворобу в дівчаток і ожиріння в хлопчиків.

Також у дітей обох статей, які отримали п'ять або більше антибіотиків, істотно вищим був ризик розвитку астми, алергічного риніту, надмірної ваги, ожиріння і СДУГ. При цьому дівчатка були схильні до вищого ризику глютенової хвороби.

Дослідження показало, що пеніцилін, один з найбільш часто призначуваних антибіотиків, був пов'язаний з підвищеним ризиком астми і надмірної ваги в обох статей, целіакії і СДУГ у дівчаток і ожиріння в хлопчиків.

Інший популярний антибіотик, цефалоспорин, був пов'язаний з більш високим ризиком розвитку найбільшого числа захворювань і, "в першу чергу, аутизму та харчової алергії", зазначили дослідники.

Вчені вважають, що такі ризики пов'язані з руйнуванням бактеріальної флори в кишечнику дитини, необхідної для правильного розвитку імунної системи, нервової системи та обміну речовин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені заявили, що антивітаміни можуть стати альтернативою антибіотиків.

Коментувати
Технології наука

Дивіться також

Джон Кеннеді був застрелений 57 років тому: "вбивство століття" потрапило на камеру

Компанія Moderna назвала ціну однієї дози своєї вакцини від COVID-19

Зеленський звільнив голову Чернігівської РДА, який погорів на хабарі

Україні потрібен локдаун із зупинкою громадського транспорту, – лікарка

Не намагайтеся виправити тих, хто не розуміє, що таке Україна