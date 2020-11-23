Прийом антибіотиків у дитинстві підвищує ризик аутизму, астми та інших захворювань – вчені

Лікування антибіотиками дітей молодше двох років підвищує в них ризик ряду захворювань в більш пізньому віці.

Такий результат показало дослідження вчених з Клініки Майо в Рочестері, штат Міннесота, США, пише CNN. Так, згідно з даними фахівців, немовлята і діти ясельного віку, які отримали одну дозу антибіотиків, згодом частіше страждали на астму, екзему, сінну лихоманку, харчову алергію, глютенову хворобу, проблеми з вагою і ожиріння, а також синдром дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ).

У межах дослідження вчені проаналізували дані понад 14,5 тисячі дітей. Близько 70% з них отримували хоча б один антибіотик, причому більшість отримували кілька антибіотиків.

У результаті з'ясувалося, що з тих дітей, які отримали один або два антибіотики, тільки в дівчаток значно зростав ризик розвитку астми і целіакії в порівнянні з дітьми, які не приймали антибіотики. Отримання трьох-чотирьох антибактеріальних препаратів було пов'язано з більш високою захворюваністю на астму, атопічний дерматит та надмірною вагою в обох статей, СДУГ і глютенову хворобу в дівчаток і ожиріння в хлопчиків.

Також у дітей обох статей, які отримали п'ять або більше антибіотиків, істотно вищим був ризик розвитку астми, алергічного риніту, надмірної ваги, ожиріння і СДУГ. При цьому дівчатка були схильні до вищого ризику глютенової хвороби.

Дослідження показало, що пеніцилін, один з найбільш часто призначуваних антибіотиків, був пов'язаний з підвищеним ризиком астми і надмірної ваги в обох статей, целіакії і СДУГ у дівчаток і ожиріння в хлопчиків.

Інший популярний антибіотик, цефалоспорин, був пов'язаний з більш високим ризиком розвитку найбільшого числа захворювань і, "в першу чергу, аутизму та харчової алергії", зазначили дослідники.

Вчені вважають, що такі ризики пов'язані з руйнуванням бактеріальної флори в кишечнику дитини, необхідної для правильного розвитку імунної системи, нервової системи та обміну речовин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені заявили, що антивітаміни можуть стати альтернативою антибіотиків.