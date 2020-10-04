Причину ожиріння виявили в генах: дієта не допоможе

Анна Паскевич наука 06:15, 4.10.2020

Вчені встановили, що ген, який відповідає за контроль запалення в організмі, в той же час підвищує ризик ожиріння.

Однак, як показали експерименти співробітників Університету Квінсленда, Австралія, його можна "відключити" і таким чином зупинити набір зайвих кілограмів, повідомляє Medical Express.

Як повідомляється, у людей із зайвою вагою було виявлено зміни в запальному гені RIPK1, що провокувало підвищену експресію гена в жировій тканині і підвищувало ризик ожиріння.

Відомо, що даний ген потрібен для здорової відповіді імунної системи, але в той же час при відхиленнях у роботі він викликає гіпервоспаленія. У свою чергу, між ним і ожирінням є прямий зв'язок.

"Виключення" гена RIPK1 допомогло підтримувати нормальну вагу і знизити ризик діабету у мишей, хоча їхня дієта містила велику кількість жирів. При цьому миші з нормальним рівнем RIPK1 набрали вагу через аналогічну дієту.

Як пояснюють вчені, при ожирінні імунна система активується і імунні клітини перевантажені, через що виникає руйнівне запалення.

Небезпечні варіації гена RIPK1 зустрічаються у 8-12% населення. Такі люди можуть відчувати утруднення при контролі ваги, незважаючи на здоровий спосіб життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо спосіб схуднути без дієт.

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