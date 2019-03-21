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Поведінка непередбачувана: вчені попередили про страшний астероїді, що мчить до Землі

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Українські вчені порадили людству боятися не метеорита, який наблизиться до Землі 22 березня, а астероїда, який буде пролітати дуже близько в 2029 році. Його можна буде побачити неозброєним оком.

Про це повідомляє ТСН. Розмір метеорита, який 22 березня буде пролітати повз Землю, близько 40 метрів в діаметрі. Якщо такий впаде на планету, то утворює 800-метровий кратер, проте за підрахунками вчених, він пролетить повз, хоча і на відстані, яке вважається досить близьким – менше 300 тисяч кілометрів.

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Лікарі радять у цей період не вживати алкоголь, так як він спровокує підйом артеріального тиску.

За словами вчених, поведінка астероїда в 2029 році насправді непередбачувано.

Вчені попередили про страшний астероїді, що мчить до Землі

Вчені попередили про страшний астероїді, що мчить до Землі

Як повідомляв OBOZREVATEL , системи помітили астероїд до критичного наближення до Землі, що буває вкрай рідко. Це сталося 9 березня, при астрономічному огляді в обсерваторії Маунт-Леммон.

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Місце
Україна
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