Поруч із Сонячною системою знайшли нову планету: як вона виглядає

Поруч із землею вчені знайшли нову екзопланету, яка обертається навколо червоного карлика лише в 66,5 світлових років від Землі.
Вчені запевняють, що це відмінна можливість заповнити величезну прогалину в знаннях про кам’янисті планети в галактиці Чумацький Шлях, пише Sciencealert.
"Ми представляємо відкриття GJ 1252 b, маленької планети, що обертається навколо карлика M. Спочатку об'єкт було відкрито як кандидат в транзитні планети, використовуючи дані телескопа TESS. Ми можемо відхилити всі інші сценарії і показуємо, що це справжня планета", – підкреслили вчені.
Mark Garlick/Science Photo Library
GJ 1252 b приблизно в 1,2 рази більша за Землю і приблизно вдвічі важче нашої планети. Цей об'єкт обертається навколо червоного карлика під назвою GJ 1252, зірки, яка становить приблизно 40 відсотків розміру і маси Сонця.
Екзопланета обертається навколо своєї зірки один раз кожні 12,4 години – надто близько для населеності і, ймовірно, примикає до точки, де одна сторона завжди повернена до зірки – але ця орбіта робить її привабливою з іншої причини.
На відстані всього 66,5 світлових років система знаходиться на досить близькій відстані, щоб зірка була досить яскравою.
"Близькість і яскравість зірки-господаря, а також короткий орбітальний період роблять цю систему зірка-планета привабливою метою для детального вивчення в майбутньому", – пишуть дослідники.
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