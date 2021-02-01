Популярне снодійне виявилося ефективним засобом під час лікування нирок

Гормон сну і регулятор циркадного ритму мелатонін виявився ефективним засобом у боротьбі з хворобами нирок. Зокрема, з'ясувалося, що під його впливом можуть зменшуватися кісти в ниркових канальцях.

Таких висновків дійшли вчені з університету Конкордія в Канаді в результаті нового дослідження, опублікованого в журналі Molecules. За словами фахівців, їхнє відкриття може змінити методи терапії важких захворювань нирок, а також знизити потребу в пересадці цього органу.

Свої досліди вчені проводили на плодових мушках – дрозофилах. Вони вивели особливий вид цих комах – з мутацією гена, який є причиною кісти нирок у всіх живих істот.

Протягом 18 днів контрольній групі дрозофіл вводили мелатонін, іншій – етанол. Як виявилося, у мушок, які отримували гормон, кіст у нирках було значно менше, ніж у тих, яким вводили етанол.

Дослідники сподіваються, що результати їхньої роботи стануть корисними в лікуванні пацієнтів з аутосомно-домінантною полікістозною хворобою нирок – генетичним невиліковним захворюванням, що супроводжується ростом десятків кіст у нефронах.

Хіміотерапія та інші протипухлинні засоби при поликістозі протипоказані через їхню ймовірну токсичність, а мелатонін, зі свого боку, є нетоксичним і має деякі властивості протипухлинних та протизапальних препаратів.

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