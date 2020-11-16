Полівітаміни не приносять користі здоров'ю – експерти

Прийом полівітамінів не приносить користі здоров'ю, оскільки тести не показують різниці між тими, хто п'є вітаміни та тими, хто не приймає їх.

До такого висновку прийшли вчені з Гарвардського університету в результаті нового дослідження, повідомляє The Telegraph.

Так, дослідники вивчили дані більше 21,6 тисячі осіб, які розповіли, чи приймають вони БАДи, і дали суб'єктивну оцінку стану свого здоров'я.

Також учені провели опитування й аналіз для об'єктивної оцінки стану здоров'я. Приблизно 20% учасників приймали полівітаміни або інші добавки.

При цьому ті, хто приймав БАДи, оцінили своє здоров'я на 30% краще за тих, хто добавки не приймав. Однак аналізи не показали будь-яких відмінностей у фізичних, психологічних і функціональних характеристиках.

Таким чином, вчені прийшли до висновку, що полівітаміни в цілому не поліпшують стан здоров'я. Люди, які беруть вітаміни, вірять в їхню ефективність, покладаючись на користь для здоров'я, вважають експерти.

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