Полівітаміни не приносять користі здоров'ю – експерти

Анна Паскевич
Анна Паскевич
наука
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Дослідники вивчили дані більше 21,6 тисячі осіб

Прийом полівітамінів не приносить користі здоров'ю, оскільки тести не показують різниці між тими, хто п'є вітаміни та тими, хто не приймає їх.

До такого висновку прийшли вчені з Гарвардського університету в результаті нового дослідження, повідомляє The Telegraph.

Так, дослідники вивчили дані більше 21,6 тисячі осіб, які розповіли, чи приймають вони БАДи, і дали суб'єктивну оцінку стану свого здоров'я.

Також учені провели опитування й аналіз для об'єктивної оцінки стану здоров'я. Приблизно 20% учасників приймали полівітаміни або інші добавки.

При цьому ті, хто приймав БАДи, оцінили своє здоров'я на 30% краще за тих, хто добавки не приймав. Однак аналізи не показали будь-яких відмінностей у фізичних, психологічних і функціональних характеристиках.

Таким чином, вчені прийшли до висновку, що полівітаміни в цілому не поліпшують стан здоров'я. Люди, які беруть вітаміни, вірять в їхню ефективність, покладаючись на користь для здоров'я, вважають експерти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було озвучено простий секрет омолодження шкіри: допоможе вітамін Е, який є антиоксидантом, допомагаючи знизити активність вільних радикалів.

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