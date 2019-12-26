Почалося найпотужніше вогняне затемнення: відео незвичайного явища

П'яте і останнє в 2019 році сонячне затемнення почалося 26 грудня в 4:29:53 за київським часом. Максимальна фаза затемнення при цьому настане в 7:17:46.

Тривати вона буде 3 з половиною хвилини, а повністю затемнення закінчиться о 10:05. (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця екрану)

Спостерігати сонячне затемнення пощастило жителям Дохи. Явище змогли побачити в країнах Перської затоки вперше за 150 років. Наступний раз, згідно з інформацією обсерваторії Катару, затемнення в регіоні можна буде побачити лише через 100 років.

У NASA відзначили, що затемнення 26 грудня є не повним, а кільцевих і трапляється набагато рідше, при певних умовах. Місяць повинна знаходитися далі від Землі – тоді вона виглядає менше, ніж зазвичай. Також супутник повинен знаходитися у фазі молодика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні Земля побачила "криваве" місячне затемнення. У мережі з'явилися фото і відео.

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