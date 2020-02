Після пуску сталася НП: ракета Маска винесла в космос 60 супутників. Видовищні відео

Компанія Ілона Маска SpaceX 17 лютого вивела на орбіту Землі ракету-носій Falcon 9 із 60 міні-супутниками для глобального інтернету в рамках проекту Starlink.

Цей пуск став третім за останні 1,5 місяці. Ракета вирушила в космос із бази ВПС США в штаті Флорида о 17:05 за Києвом (10:05 за місцевим часом). Пряма трансляція події велася в акаунтах SpaceX у соціальних мережах (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

При посадці маршова ступінь ракети промахнулася повз плавучий майданчик Of Course I Still Love You в Атлантичному океані та впала у воду. Платформа перебувала за 621 км від місця старту.

"На жаль, вона не сіла на автономну платформу, але вона здійснила м'яку посадку на воду прямо поруч із судном. Так що, швидше за все, вона ціла. Нагадую, що це [автономна посадка] наше вторинне завдання. Ми зробимо ще одну спробу наступного разу", – сказала ведуча прямої трансляції.

Морські кораблі SpaceX – Ms. Tree та Ms. Chief – пробують зловити в надводні сітки обидві стулки головного обтічника ракети.

Це не перший раз, коли перший ступінь ракети промахується і опиняється у воді. Аналогічний випадок був у грудні 2018 року. Вона тоді не постраждала і була успішно витягнута з океану.

Пуск Falcon 9 Скрін відео

Додамо, цього разу Falcon 9 стартувала з 15,5 тоннами вантажу. Запуск цієї ракети раніше двічі переносили. Спочатку через погодні умови, потім для додаткової перевірки роботи клапана другого ступеня.

Це вже п'ята група супутників, яку SpaceX виводить на орбіту. З нею кількість апаратів Starlink у космосі складе 300 штук.

Для цього багаторазового першого ступеня важкої ракети Falcon 9 це стало четвертим польотом.

Додамо: Starlink – супутникова інтернет-мережа наступного покоління. Передбачається, що вона буде здатна забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет.

SpaceX оцінювала витрати на реалізацію проекту в 10 мільярдів доларів, але експерти вважають цю цифру заниженою.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/bKBtI5UZEB - SpaceX (@SpaceX) February 17, 2020

Повна трансляція запуску:

Як писав OBOZREVATEL, попередній пуск Falcon 9 і партії супутників для проекту Starlink успішно пройшов у США 30 січня.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся