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17 лютого • оновлено в 19:19
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Після пуску сталася НП: ракета Маска винесла в космос 60 супутників. Видовищні відео

3.5т
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Компанія Ілона Маска SpaceX 17 лютого вивела на орбіту Землі ракету-носій Falcon 9 із 60 міні-супутниками для глобального інтернету в рамках проекту Starlink.

Цей пуск став третім за останні 1,5 місяці. Ракета вирушила в космос із бази ВПС США в штаті Флорида о 17:05 за Києвом (10:05 за місцевим часом). Пряма трансляція події велася в акаунтах SpaceX у соціальних мережах (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

При посадці маршова ступінь ракети промахнулася повз плавучий майданчик Of Course I Still Love You в Атлантичному океані та впала у воду. Платформа перебувала за 621 км від місця старту.

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"На жаль, вона не сіла на автономну платформу, але вона здійснила м'яку посадку на воду прямо поруч із судном. Так що, швидше за все, вона ціла. Нагадую, що це [автономна посадка] наше вторинне завдання. Ми зробимо ще одну спробу наступного разу", – сказала ведуча прямої трансляції.

Морські кораблі SpaceX – Ms. Tree та Ms. Chief – пробують зловити в надводні сітки обидві стулки головного обтічника ракети.

Це не перший раз, коли перший ступінь ракети промахується і опиняється у воді. Аналогічний випадок був у грудні 2018 року. Вона тоді не постраждала і була успішно витягнута з океану.

Пуск Falcon 9

Пуск Falcon 9

Скрін відео

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Додамо, цього разу Falcon 9 стартувала з 15,5 тоннами вантажу. Запуск цієї ракети раніше двічі переносили. Спочатку через погодні умови, потім для додаткової перевірки роботи клапана другого ступеня.

Це вже п'ята група супутників, яку SpaceX виводить на орбіту. З нею кількість апаратів Starlink у космосі складе 300 штук.

Для цього багаторазового першого ступеня важкої ракети Falcon 9 це стало четвертим польотом.

Додамо: Starlink – супутникова інтернет-мережа наступного покоління. Передбачається, що вона буде здатна забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет.

SpaceX оцінювала витрати на реалізацію проекту в 10 мільярдів доларів, але експерти вважають цю цифру заниженою.

Повна трансляція запуску:

Як писав OBOZREVATEL, попередній пуск Falcon 9 і партії супутників для проекту Starlink успішно пройшов у США 30 січня.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Теги
видео SpaceX ракети космос
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-она вынесла просто
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