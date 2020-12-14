Пік "зорепаду" Гемініди 2020: з'явилися фото і відео дивовижного явища

Марина Ліснічук наука 11:02, 14.12.2020 Оновлено: 11:10, 14.12.2020

У ніч на 14 грудня світ міг спостерігати пік метеоритного потоку Гемініди – одне з кращих таких явищ у році. У цей час падало приблизно 120 метеорів різного кольору на годину.

В Україні через затуманене нічне небо жителі більшості регіонів не змогли отримати насолоду від зоряного дощу. Однак видовищні кадри астрономічної події, яка триватиме ще до 17 грудня, доступні в мережі (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Найпотужніший потік Гемініди, що складається з уламків астероїда Фаетон, відомий як своєю кількістю, так і яскравими різнобарвними метеорами, які він виробляє.

Гемініди в Таїланді
Instagram gowithgame

За даними НАСА, Гемініди рухаються зі швидкістю 35 кілометрів за секунду. Це приблизно в 250 разів скоріше, ніж найшвидший автомобіль у світі, і більш ніж у 40 разів швидше, ніж летить куля.

Метеорний потік Гемініди в зоряному небі над Баварією, Німеччина
whio.com

Пік метеоритного дощу Гемініди з 13 на 14 грудня показували в прямій трансляції з камери в Центрі космічних польотів ім. Маршалла Космічного агентства в Хантсвіллі, штат Алабама.

Метеоритний дощ Гемініди в національному парку Педерналс-Фолс 13 грудня 2020 року в Джонсон-Сіті, штат Техас (США)

Прикметно, що Гемініди прозвали "королем" зіркових дощів. Детальніше про природу цього явища читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Гемініди в Лейкленді, Флорида
Instagram thefloridalocal
Гемініди у Саут-Даунс, Сассекс, Англія
Instagram jamie_fielding_photography
Гемініди в Амбої, Каліфорнія
Instagram unearthedimagery
Гемініди в Національному парку Грейт-Смокі-Маунтінс, Північна Кароліна
Instagram outlaw_indian_imaging
Гемініди в Діллсбурзі, Пенсільванія
Instagram sambrandtphotos
Гемініди в Лафборо, Англія
Instagram ccchhhrrr
Гемініди в Мюнзингені, Баварія, Німеччина
whio.com
Гемініди над Баварією, Німеччина
whio.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 грудня також відбудеться повне зимове затемнення Сонця. Воно буде останнім таким явищем у 2020 році. Ми розповідали про те, як його можуть побачити українці.

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