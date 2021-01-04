Підраховано відстань до найстарішої та далекої галактики у Всесвіті

Учені підрахували більш точну відстань до найдальшої виявленої галактики у Всесвіті. Згідно з підрахунками, GN-z11 розташована від Землі на відстані 13,4 мільярда світлових років.

Як зазначили астрономи, найдальша і найстаріша галактика утворилася після 420 млн років після Великого вибуху, передає Nature.

Сама ж GN-z11 уперше була зафіксована в 2016 році за допомогою космічних телескопів "Хаббл" і "Спітцер". Тоді вчені припустили, що скупчення зірок утворилося через 400 мільйонів років після Великого вибуху. Але за допомогою 10-метрових телескопів наземної обсерваторії Кека (США) було підраховано нову відстань до галактики від нашої планети.

"Ми спеціально розглянули ультрафіолетове світло, оскільки це область електромагнітного спектра, у якій ми очікували знайти хімічні сигнатури з червоним зміщенням", – пояснили вчені.

Зображення галактики GN-z11, отримане телескопом "Хаббл" Nature.

Астрономи також розповіли, що GN-z11 характеризується як помірно масивна галактика високої світності, яка володіє молодим зоряним населенням, що говорить про недавню активність процесу зореутворення.

Очікується, що подальші, більш детальні спостереження дадуть змогу як підтвердити отримані результати, так і більш повно описати властивості галактики.

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