Перші фотодокази: вчені зробили сенсаційне відкриття про Місяць

Фахівці Лабораторії реактивного руху (Науково-дослідний центр NASA) встановили, що в районі північного і південного полюсів Місяця є лід.

Як пише The Guardian, до такого висновку вчені прийшли після аналізу результатів даних індійського зонду Chandrayaan-1, який був запущений в космос в 2008 році. Пошуки твердого льоду були однією з головних цілей місії.

Пошуки здійснювалися по спектру відбитого від поверхні Місяця інфрачервоного випромінювання. Це робив американський Moon Mineralogy Mapper (M3), який був на борту зонда.

Новини На Місяці вдалося зняти на відео падіння метеоритів

Вчені встановили, що на Місяці досить багато льоду. Він знаходиться в приполярних областях в радіусі до 20 градусів по широті від обох полюсів. Температура там не перевищує -150 градусів за Цельсієм. Лід залягає на глибині буквально декількох міліметрів, а також місцями знаходиться на поверхні Місяця. Він часто змішаний з місячним реголітом, що сталося внаслідок падіння метеоритів.

Більш точні обсяги льоду на супутнику Землі оцінити складно. Однак фактор наявності води є одним з основних для створення постійної бази на Місяці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше астроном-любитель з Туреччини зняв непізнаний об'єкт, який рухався над поверхнею Місяця.