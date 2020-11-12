Перше фото лох-неського чудовиська було зроблено 87 років тому: історичний кадр

Рівно 87 років тому, 12 листопада 1933 року, було зроблено перший відомий знімок так званого лох-неського чудовиська, яке, згідно з легендою, живе в глибокому озері Лох-Нес у Шотландії.

Автором фото Нессі був Х'ю Грей. Кадр, як стверджував чоловік, було зроблено з пагорбів поблизу села Фоєрс. Фото було дуже низької якості та виглядало як розмите зображення якоїсь S-подібної фігури.

Експерти з компанії Kodak – виробника фотоматеріалів, перевіривши негативи, заявили, що знімки справжні.

Однак вчені відреагували на появу знімка, що викликав сенсацію в пресі, вкрай скептично. Зокрема, професор Грем Керрі з університету Глазго заявив, що фото не доводить, чи жива це істота, а зоолог Дж. Р. Норман із Британського музею припустив, що на фото потрапив "кит-пляшконіс, якась із акул або й зовсім уламки судна". У 1963 році зоолог Моріс Бертон дійшов висновку, що це видра.

Фото Нессі, яке в 1933 році зробив Х'ю Грей loch-ness.org

Примітно, що найпопулярніше фото Нессі, яке в 1934 році зробив авторитетний лондонський хірург Роберт Кеннет Уїлсон, через 60 років було визнано підробкою. Сам лікар пізніше зізнався: вони з друзями прикріпили муляж голови до підводного човна і зробили фото.

Вчені по-різному ставляться до численних свідчень очевидців існування Нессі. Окрім іншого, звучали припущення, що лох-неське чудовисько може бути мутацією величезного осетра або плезіозавром (водним динозавром), що вижив ще з часів льодовикового періоду.

Найпопулярніше фото Нессі в 1934 році зробив Роберт Кеннет Уїлсон. Визнано підробкою Wikipedia

З іншого боку, відомо, що озеро Лох-Нес, як і вся Шотландія, під час останніх оледенінь покривалося суцільним крижаним щитом. Великі тварини, здатні вижити в таких умовах, науці не відомі. До того ж протягом кількох десятків років не було зроблено жодної чіткої фотографії тварини.

Деякі вчені припускають, що за появу чудовиська спостерігачі брали стовбури шотландської сосни Pinus silvestris, яка рясно росте на берегах Лох-Несу. Це дерево надзвичайно смолисте, через що його стовбури, що впали в воду, можуть вести себе незвичайно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в озері Лох-Нес було зафіксовано загадковий 9-метровий об'єкт. Крім того, в червні 2020 року на озері Лох-Нес зняли невідому істоту.