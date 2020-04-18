Пахне грушею: вчені знайшли в природі "сексуальний" феромон

У котячих лемурів з острова Мадагаскар виявили унікальну властивість. Самці цього виду виділяють феромон, який збільшує їх привабливість для самок.

Тварини з залоз на зап'ястях виділяють фермент, який фруктово-квітковим ароматом схожий на грушу, пише Reuters.

Спостерігаючи за тваринами вчені з'ясували, що самець втирає ароматну прозору рідину, яка виділяється з залоз, в його довгий пухнастий хвіст, а потім махає хвостом для перед самками.

Вчені знайшли "сексуальний" феромон

"Можна сказати, що виявлені запахи є сильними кандидатами на роль статевих феромонів", – пояснив професор біохімії Токійського університету Казушіге Тухара.

До цього часу у приматів не було знайдено феромонів, який би відповідали за привабливість для протилежної статі.

"Хоча існує багато обставин, при яких люди використовують нюхові сигнали для спілкування, немає ніякого справжнього феромону, який був би хімічно ідентифіковано. Я вважаю, що у людей немає класичного сексуального феромону, який би викликав привабливу поведінку у протилежної статі. Але, ймовірно, існують важливі запахи, які впливають на емоції. Наприклад, запах дитячої голови, який батьки нюхають і відчувають себе щасливим, і пахвові запахи жінки, які впливають на емоції чоловіків", – зазначив учений.

Лемур

Відзначається, що лемури відрізняються більш гострим нюхом, ніж мавпи і люди. Крім того, поза сезоном розмноження виділення самців пахли інакше, більш гірко. При цьому самки не виявляли ніякого інтересу до самців. Ці спостереження дають підстави вченим говорити про феромони привабливості у лемурів.

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