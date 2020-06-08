Озвучено головну причину жіночого алкоголізму

Вчені з Іллінойського університету в Чикаго прийшли до висновку, що високий рівень жіночого гормону естрогену може робити вживання спиртних напоїв більш приємним.

Відповідну статтю вчених було опубліковано в журналі Journal of Neuroscience.

Як зазначають автори дослідження, за високих концентрацій естрогену мозок більш активно виробляє у відповідь на етанол нейромедіатор дофамін, пов'язаний з почуттям задоволення.

У свою чергу підвищення активності дофамінових нейронів може призводити до більш приємних відчуттів від вживання алкоголю, пояснюють дослідники.

Високий рівень естрогену робить розпивання алкоголю більш приємним Ілюстративне фото / Pixabay

Так, у новій роботі вчені використовували тканини мозку мертвих самок мишей у різних фазах статевого циклу – у частини естроген був підвищеним, а в частини – зниженим. Учені активували естрогенові рецептори та відстежували реакцію дофамінових нейронів на алкоголь.

"Більше задоволення може призвести до зловживання алкоголем, зокрема запоїв", – попереджає провідний автор дослідження, біолог та психіатр Емі Ласек.

При іншому експерименті вчених виявилося, що зменшення кількості естрогенових рецепторів, таких як альфа-рецептори, призвело до зниження інтересу до алкоголю, але лише в самок.

Врахування статевих відмінностей при боротьбі з алкоголізмом, ймовірно, дозволить знайти більш ефективні підходи до лікування, вважають учені.

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